Isola protagonista con cinque sarde vicine ai playoff 

Sardegna protagonista in Serie D. Se non fosse per le vicissitudini societarie dell’Olbia, che la squadra paga in termini di serenità e stipendi arretrati, per le formazioni isolane non poteva esserci un avvio di campionato migliore.

Dopo le prime dieci giornate si ritrovano a metà classifica, più vicine ai playoff che ai playout, tra il sesto posto dell’Olbia con 16 punti, al pari della Cos, e il decimo della matricola Monastir, a quota 14 come il Latte Dolce. In mezzo con 15 punti c’è il Budoni, artefice dell’unico successo con l’1-0 inflitto a domicilio al Montespaccato. «È stata una gara combattuta, meno brillante del solito, ma l’atteggiamento è stato quello giusto», dice l’allenatore Raffaele Cerbone: «Dopo la sconfitta nel derby con l’Olbia abbiamo dato una risposta importante facendo un passo avanti nella concentrazione. È una vittoria che dà fiducia e consapevolezza».

Fatta eccezione per la Cos, sconfitto 4-2 in trasferta dall’Albalonga terza forza del girone G nell’anticipo di sabato dopo quattro risultati utili, pure le altre vanno a punti. «Risultato giusto», così Giancarlo Favarin, tecnico dell’Olbia, definisce l’1-1 interno con l’Ischia: «Loro hanno avuto più possesso palla ma ho deciso di giocare così per sfruttare al meglio le risorse, perché siamo un po’ corti. Dopo il vantaggio pensavamo forse di difendere il risultato senza rischiare ma la squadra in questo momento può dare questo». I galluresi domenica dovrebbero presentarsi senza problemi a Cassino grazie a uno sponsor che finanzierà la trasferta. Mancherà Buschiazzo per squalifica per cui, con Lucarelli e Anelli fuori rosa e Putzu infortunato, scatta l’emergenza in difesa.

Ottimo sulla carta il 2-2 del Latte Dolce nella tana della capolista Scafatese: peccato che fino al 45’ i sassaresi fossero avanti 2-0. «Non era facile giocare dopo tre sconfitte consecutive: il gol subìto prima dell’intervallo ci ha un po’ destabilizzato ma loro sono stati bravi ad agguantare il pareggio e il risultato è giusto», ammette l’allenatore Michele Fini. Infine il Monastir dopo il 2-2 con la Flaminia simile, per sviluppi, a quello del Latte Dolce. «C’è rammarico», spiega il tecnico Marcello Angheleddu, «ma hanno dimostrato di essere superiori: un plauso ai ragazzi, stiamo facendo un campionato importante».

RIPRODUZIONE RISERVATA