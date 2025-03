Isola Piana, via ai preparativi per la pesca del tonno 

All’Isola Piana, a Carloforte, i tonnarotti agli ordini del rais Gianluca Mei hanno iniziato a calare la tonnara. Una procedura che si ripete uguali da secoli, preceduta dalla preparazione meticolosa di reti e imbarcazioni.

Da ieri mattina la ciurma della Piam Carloforte Tonnare ha iniziato le operazioni. «Tra oggi e domani caliamo l’incrociato, un’operazione per cui sono necessarie due giornate di lavoro – racconta Giuliano Greco, della Carloforte Tonnare – in teoria già la prossima settimana si potrebbero concludere le operazioni di calata ma nel nostro mestiere sono le condizioni meteo a dettare i tempi e viste le previsioni pessime per la prossima settimana è verosimile che serviranno una decina di giorni per completare la calata della tonnara». Gli uomini sono già al lavoro in acqua, venticinque tonnarotti all’opera per sistemare reti e boe secondo uno schema più che collaudato. Anche a Portoscuso i tonnarotti delle Tonnare Sulcitane sono in fermento. Nei giorni scorsi erano visibili al porticciolo i preparativi delle reti e delle imbarcazioni. «Non appena le condizioni meteomarine lo permetteranno, saremo in grado di iniziare le operazioni di calata della tonnara a Capo Altano», dice Andrea Farris delle Tonnare Sulcitane di Portoscuso.

