Isola pedonale, petizione online 

Le regole di corso Umberto a Tortolì sono ancora da scrivere. Isola pedonale o riapertura al traffico? Per estendere il dibattito, che va avanti da tempo e si è intensificato in piena estate con il sondaggio promosso dal Comune, su change.org è attiva la petizione per spingere verso la chiusura totale. Ipotesi che si scontra con la volontà di una parte di conservatori che non vede di buon occhio il divieto alla circolazione. L’iniziativa sulla piattaforma virtuale è di matrice progressista. «Riteniamo che dare nuova vita a corso Umberto, rendendolo strada pedonale tutto l’anno, sia fondamentale per la comunità». Per ora la petizione ha raccolto un’ottantina di firme.

I progressisti

Non sono state sufficienti due assemblee in Municipio per sciogliere il nodo. Dal palazzo di via Garibaldi trapela che la decisione sarebbe dietro l’angolo. A suffragio dell’iniziativa in rete, i progressisti sono convinti che della chiusura totale beneficerebbero tutti: «Il centro storico di Tortolì ha perduto molta della propria identità e crediamo che la pedonalizzazione della strada principale possa aiutare a recuperarla. Riappropriarsi dei nostri spazi quotidiani, così da essere in grado di trascorrere le giornate in tutta tranquillità, lontani da rumori e inquinamento derivato dalla circolazione di veicoli, è ciò a cui aspiriamo». Dal sondaggio estivo, cui hanno preso parte 1.156 utenti del web, è emerso che all’apertura solo pedonale sia favorevole il 48,8 per cento. La seconda alternativa, l’apertura parziale al traffico veicolare (con giorni e fasce orarie determinate), si è fermata al 40,5 per cento. Bocciata l’ipotesi dell’apertura al traffico veicolare: appena il 10,7 per cento si è schierata per questa soluzione, in continuità con il passato.

I conservatori

È nutrita anche la schiera di chi vorrebbe tornare al passato con il Corso accessibile alle auto. Teme un crollo di affari per le attività commerciali affacciate sulla strada fresca di riqualificazione. La chiusura totale sarebbe il colpo di grazia per i negozi dopo quasi un anno di interruzione del traffico per i lavori (finiti a giugno) e l’estate in cui il Corso è rimasto chiuso in attesa di una decisione.

RIPRODUZIONE RISERVATA