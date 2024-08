Isola pedonale o no? Sondaggio social sul Corso 

Il futuro di corso Umberto è affidato (in parte) alla volontà della comunità. L’amministrazione di Tortolì ha aperto un sondaggio che, tuttavia, non è vincolante per la futura destinazione del tratto fresco di inaugurazione. Tre gli scenari prospettati agli utenti del web: apertura esclusivamente pedonale, apertura al traffico veicolare e apertura parziale al traffico veicolare (a giorni e fasce orarie determinate). «Precisiamo - chiariscono dall’amministrazione Ladu - che il sondaggio non sarà vincolante e invitiamo a esprimere pacatamente e in maniera costruttiva il punto di vista attraverso il sondaggio proposto». Sono già centinaia i voti raccolti, a conferma che il tema è molto sentito.

