Isola pedonale in via Roma: auto vietate per tutto agosto  

Da oggi e per tutto il mese d’agosto la via Roma nelle ore serali diventa isola pedonale. Il tratto interessato è quello compreso tra l’incrocio con via Quattroventi e l’incrocio con viale dei Platani. L’obiettivo, come messo in evidenza dall’amministrazione comunale «è favorire la vivacità del centro cittadino e il piacere dello shopping in tutta tranquillità».

La via Roma sarà isola pedonale ogni giorno dalle 21 all’una del mattino. Nella stessa fascia oraria la zona interessata sarà a traffico limitato, l’accesso sarà cioè consentito solo ai mezzi pubblici, ai mezzi di soccorso e, in caso di urgenza, ai residenti nei tratti interessati dal provvedimento. Tra le altre novità – sempre dalle 21 all’una del mattino - il senso unico di marcia nel tratto di via Sarrabus compreso tra via Europa e via Giardini e il divieto di sosta in via Roma su ambo i lati nel tratto compreso tra viale dei Platani e via Manzoni. Divieto di sosta anche in via Europa (dall’intersezione con la via Roma sino al numero civico 20). Prevista la rimozione coatta in caso di sosta irregolare.

La maggior parte dei giorni d’agosto è previsto uno spettacolo o un evento. Tra i più attesi Maskaras, il carnevale estivo in programma il 9 agosto capace ogni anno di far arrivare in centro oltre diecimila turisti. Diversi gli appuntamenti anche a Costa Rei tra musica, degustazioni e cultura. (g. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA