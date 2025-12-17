Isola gas, terzo “colpo” in tre mesi 

Stessa banda di malviventi, identico il modo di agire già collaudato nei furti commessi lo scorso ottobre. Nuovo assalto al distributore Isola Gas in via Trento a Capoterra, nella notte tra martedì e mercoledì. Quando i ladri sono entrati in azione erano quasi le 3,20: a testimoniare quanto sia stato fulmineo l’assalto, le immagini registrate dalle telecamere della stazione di servizio. L’arrivo di un’auto a tutta velocità, la frenata, e poi tre ladri – due uomini e una donna – mentre un quarto resta al volante, che in pochi minuti sfondano la porta d’ingresso ed entrano nel bar tabacchi. Piuttosto evidente l’obiettivo della banda, che già sapeva cosa trovare nell’attività gestita da Barbara Lecca: le telecamere hanno registrato il via vai dei ladri fuggiti con una quantità enorme di stecche di sigarette.

La refurtiva

All’alba il bilancio da parte della titolare è impietoso: ai danni provocati alla porta d’ingresso, si aggiungono gli oltre diecimila euro delle sigarette rubate. Una brutta botta specie per chi, appena due mesi fa, ha già dovuto fare il conti con i raid dei ladri. La rabbia di Barbara Lecca è palpabile, i sacrifici quotidiani per portare avanti la sua stazione di servizio, per l’ennesima volta si scontrano con un colpo messo a segno dai ladri in piena notte: «Sono esasperata, la stessa cosa è già capitata l’8 e il 22 ottobre, ma questo rifornitore di benzina era stato preso d’assalto anche nel 2021. Le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza parlano chiaro, a commettere il furto sono stati gli stessi ladri delle volte precedenti: tre uomini e una donna. Buttata giù la porta d’ingresso hanno cercato subito le sigarette, dalla cassa non hanno potuto prendere nulla perché era vuota. Il sistema di sorveglianza ha funzionato a dovere, dalle registrazione si sente come i ladri agiscano col frastuono dell’allarme, e sul posto sono intervenuti poco dopo gli uomini dell’istituto di vigilanza, e in seguito due pattuglie dei carabinieri inviate dalla centrale operativa di Cagliari.

Le indagini

«Il problema è che se si commette un furto in maniera così rapida, acciuffare i responsabili diventa difficile». Ieri mattina Barbara Lecca ha presentato denuncia ai carabinieri, come aveva già fatto nelle altre occasioni: «La prima volta i ladri hanno agito a volto scoperto, ho fornito foto e video ma non sono stati ancora acciuffati e nel frattempo la banda», che pare provenga da Cagliari e abbia già commesso diversi furti nell’hinterland del capoluogo, «è libera di agire indisturbata. Soprattutto la notte, a Capoterra sarebbero necessari più controlli delle forze dell’ordine».

RIPRODUZIONE RISERVATA