Isola ecologica, da marzo solo in via Cabras  

Stop all’isola ecologica mobile di via Giulio Cesare: dal 1° marzo sarà attiva, ma con un calendario più ampio, quella nel parcheggio del Comparto 7, in via Cesare Cabras. Lo fa sapere Gesenu, l’azienda che da giugno scorso gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti. La postazione osserverà comunque gli stessi orari previsti in precedenza: il martedì e il giovedì dalle 7 alle 11.30. «Abbiamo rilevato che ai cittadini viene più comodo recarsi al parcheggio del comparto 7 - dice Gesenu - La posizione a fianco del cimitero, invece, risultava molto più scomoda da raggiungere. Inoltre, i conferimenti al comparto 7 sono superiori e quindi il Comune ha ritenuto di unificare le isole nello stesso posto sia il martedì che il giovedì». Le isole ecologiche mobili sono state installate l’estate scorsa. Vengono costantemente presidiate e si aggiungono ai tradizionali servizi di raccolta differenziata. Si possono buttare quei materiali che, per dimensione o tipologia, non possono essere conferiti nei mastelli consegnati a ogni utenza domestica, e neanche nei bidoni stradali. Si possono portare sempre contenitori marchiati T/F, farmaci scaduti e pile, mentre per il conferimento dei rifiuti ingombranti le persone possono consultare il calendario che viene pubblicato di volta in volta sul sito www.gesenu.it/monserrato e quindi verificare le tipologie di rifiuti accettate nei giorni previsti dal calendario. In città sono presenti anche le ecoisole informatizzate in via Cesare Cabras, via Capo Comino e in via Nievo.

