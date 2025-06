Isola ecologica a Sarrala, la polemica è servita 

La gestione dell’isola ecologica di Sarrala alimenta la polemica politica tra maggioranza e opposizione. Guido Pisu, capo della minoranza, è critico sul funzionamento della struttura comunale dove, da giorni, l’afflusso di conferitori è diventato caotico. «Le macchine, per conferire, entrano una alla volta, quindi è facile immaginare lunghe file sotto il sole. Sarebbe opportuno che, a turno e per dare spiegazioni, un amministratore affiancasse l’incolpevole operatore in servizio che deve sorbire le sacrosante lamentele degli utenti». Il sindaco, Giulio Murgia, non risparmia un commento piccato: «Pisu, in veste di amministratore, potrebbe coadiuvare la gestione della nettezza urbana». Al di là del sarcasmo, il primo cittadino entra nel merito della questione: «La criticità maggiore scaturisce dal fatto che buona parte dell’utenza, nonostante benefici del servizio di raccolta porta a porta, si reca all’isola ecologica, che evidentemente viene utilizzata in modo improprio. Potendo beneficiare del porta a porta all’isola ecologica ci si dovrebbe andare in casi del tutto eccezionali». Murgia rivolge un suggerimento a Pisu: «Anziché fare polemica, potrebbe spiegare agli utenti come approcciarsi all’isola ecologica in modo corretto. Io sono stato lì e ho notato che tutti gli utenti in fila beneficiano del servizio porta a porta». (ro. se.)

