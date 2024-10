Isola del Romanico, le chiese in vetrina 

In attesa di Lollas, l’appuntamento che apre ai visitatori le case campidanesi della città in programma nel secondo fine settimana di ottobre, questa domenica Quartu è pronta a svelare storia e leggende delle antiche chiese incastonate nel centro storico o nel cuore della campagna. L’appuntamento è con l’iniziativa “Italia Romanica’. il progetto promosso dalla Fondazione Sardegna Isola del Romanico che giunge quest’anno alla seconda edizione.

Dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19,30 si potranno visitare cinque chiese con visite guidate a cura degli archeologi dell’Università di Cagliari. Sono quelle di Santa Maria di Cepola, San Benedetto, San Pietro di Ponte, San Forzorio, Sant’Agata, con l’adiacente ex Convento dei Cappuccini che fungerà da info point.Per tutta la giornata sono previsti concerti itineranti di launeddas, a cura del musicista Stefano Cara. Nella chiesa di San Forzorio, alle 11 l’associazione Città di Quarto 1928 reciterà il rosario. La sera invece, nella chiesa di Sant’Agata, il gran finale prevede l’evento “Versi d’autore su musiche celestiali”, programmato in collaborazione con Artifizio. Per raggiungere le chiesa di San Forzorio sarà attiva anche una navetta, con partenza da piazza Azuni la mattina alle 10 e alle 11.30, la sera alle 16 e alle 17.30.

