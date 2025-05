“Isola dei Famosi” Dalla Sardegna c’è Ibiza Altea?  

La lunga notte de “L’Isola dei Famosi” è stata lunghissima. Ieri, all’esordio, la diciannovesima edizione del reality di Canale 5, che vanta nel cast dei naufraghi anche la modella italo americana Ibiza Altea, nuorese per parte di padre, Angelo, ex deputato ed ex giornalista de L’Unione Sarda, ha già battuto un record, sfiorando l’una e mezzo (e oltre) di notte.

Uno show nello show affidato quest’anno alla conduzione di Veronica Gentili, che dopo la presentazione dell’opinionista in studio Simona Ventura, che dice «niente sconti a nessuno», introduce l’inviato in Honduras, Pierpaolo Pretelli, che arriva a nuoto sulla Playa Palapa, nell’arcipelago di Cayo Cochinos. La conduttrice apre poi il collegamento con l’eliporto dove sono presenti i naufraghi, divisi in under 40 e senatori: fanno parte di quest’ultimo gruppo la vincitrice del primo “Grande Fratello” Cristina Plevani e la showgirl Antonella Mosetti, che si lanciano per prime dall’elicottero per raggiungere l’isola, che il giornalista e politico Mario Adinolfi raggiungerà, invece, in barca.

Annunciata la defezione per la prima puntata del politico Dino Giarrusso per infortunio, la serata procede col tuffo dall’elicottero dell’attore Mirko Frezza e della conduttrice Patrizia Rossetti. Segue la prima manche della prova leader tra i quattro senatori, vinta da Mosetti, e il “lancio” dell’attrice ed ex letterina Alessia Fabiani e del comico Omar Fantini, e dell’attrice Loredana Cannata e del cantautore Paolo Vallesi, protagonisti a loro volta della seconda manche della prova leader: la spunta Fantini per una manciata di secondi.

Oltre all’immunità dalla nomination Fantini guadagna l’ingrato compito di avviare l’eliminazione a catena che costringe Cannata e Frezza ad abbandonare Playa Palapa. Ma non il gioco: i due naufraghi vengono relegati sull’inospitale isola di Montecristo, pronti a tornare in ballo all’insaputa degli altri. Quindi, la squadra dei giovani: la tennista Camila Giorgi, l’influencer Samuele Bragelli, il ballerino Nunzio Stancampiano e l’attivista Chiara Balistreri, la modella e attivista Carly Tommasini, il cantante neomelodico Angelo Famao, il modello e attore brasiliano Leonardo Brum, Teresanna Pugliese, già protagonista di “Uomini e donne”, e Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi. La prova leader degli under 40 la vince “Spadino” Bragelli, che avvia l’eliminazione a catena che penalizza Giorgi e Balistreri, destinate a Montecristo. Mentre i naufraghi prendono confidenza con la loro nuova realtà, nella lunghissima notte Mediaset Ibiza resta l’incognita. Che ne sarà di lei?

