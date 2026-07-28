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29 luglio 2026 alle 00:43

Isola da (ri)vedere 

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“Itinerari di Sardegna” torna questa sera alle 21 su Videolina. L’incantevole Villa Piercy con il suo grande e variegato giardino botanico costituisce uno dei punti di maggiore interesse dell’itinerario proposto in questa puntata a Bolotana. Visiteremo anche il santuario di San Bachisio con i suoi bassorilievi con scene di ballo sardo; il nuraghe Ortachis e i suoi circoli megalitici, la fortezza punica di Pabude. Ancora la cascata Mularza Noa e gli oliveti storici.

Tappa poi a Orotelli per visitare in anteprima la casa museo del giornalista e scrittore Salvatore Cambosu ancora in allestimento; tappe anche alla chiesa di San Giovanni Battista e al nuraghe Aeddos.

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