Isola da (ris)scoprire 

La miniera di Sos Enattos e gli ambiziosi progetti per il suo futuro fanno la parte del leone nella nostra visita a Lula dove vi mostreremo anche le immagini delle vecchie miniere di Gosurra e Arghentarìa.Vedremo da vicino gli affreschi della Chiesa di Santa Maria Assunta e quella di Valverde.Tappa anche al santuario di San Francesco e chiuderemo con una accurata visita al MAC il museo diffuso di arte contemporanea. Per poi spostarci a Irgoli dove ci addentreremo nella suggestiva area archeologica di Janna ’e Pruna con la Fonte sacra di Su Nottante. Faremo tappa anche alla Chiesa di San Nicola da Bari e a casa del grande organettista Totore Chessa per conoscere la sua straordinaria collezione. “Itinerari di Sardegna”, alle 21.