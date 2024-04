Isola da (ri)scorpire 

Puntata monografica tutta dedicata a Sant’Antioco quella odierna di “Itinerari di Sardegna”, il programma curato e condotto da Giacomo Serreli (foto) per la regia di Gianfranco Trudu in onda alle 21 su Videolina. Sarà l’occasione per visitare i luoghi cari al culto del santo patrono dell’isola a partire dalla basilica con la sua cripta e le catacombe. Ma soprattutto si potrà apprezzare lo straordinario patrimonio archeologico attraversando la necropoli punica, il tophet, l’acropoli e il tempio romano, ma anche il villaggio ipogeo e il forte sabaudo. Il tutto condensato poi nel ricchissimo museo intitolato a Ferruccio Barreca e nel museo etnografico.

