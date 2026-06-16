Isola da (ri)scoprire 

Lo straordinario patrimonio archeologico di Sedilo al centro della prima parte dell’odierna puntata di “Itinerari di Sardegna”. Mostreremo la complessa area archeologica di Iloi, la necropoli di Ispiluncas, il suggestivo villaggio semisommerso di Serra Linta. Ancora apprezzeremo il pozzo sacro di Puntanarcu e i reperti custoditi nel museo del territorio.
Ci sposteremo poi a Dualchi per ammirare da vicino il monumentale nuraghe ‘e Ponte; le tombe dei giganti di Cubas; ancora entreremo nelle chiese di San Leonardo, Sant’Antonio, Santa Croce, San Pietro.
Per poi chiudere con il vecchio mulino e la ricchissima e singolare collezione etnografica di Peppe Lai. Alle 21 su Videolina.
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