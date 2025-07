Isola da (ri)scoprire 

“Itinerari di Sardegna” è oggi in Ogliastra per visitare a Villagrande Strisaili gli eccezionali siti nuragici di S’arcu e is Forros e sa Carcaredda. Ma vedremo da vicino anche l’incantevole angolo di Bau Mela con le sue piscine naturali tra rocce di granito e i tanti murales dedicati ai centenari del paese. Poi ad Arzana per salire sino a oltre mille metri sul livello del mare nello stupefacente villaggio nuragico di Ruinas.

E infine tappa alle cascate di Pirincanes, alla chiesa di San Vincenzo Ferrer, ai monumenti di Pinuccio Sciola e alla casa dove nacque Stanis Dessy.

Appuntamento questa sera alle 21. Alla conduzione del nostro viaggio, come sempre, Giacono Serreli.