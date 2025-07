Isola da (ri)scoprire 

Tappa gallurese per la diciassettesima puntata di “Itinerari di Sardegna” per conoscere da vicino soprattutto il ricco patrimonio storico di Luogosanto. Dalla basilica all’eremo di San Trano; dal palazzo Baldu al castello di Balaiana ed anche il museo del convento francescano e l’insediamento preistorico di monte Castheddu. Trasferimento poi a Bortigiadas per visitare la parrocchiale di san Nicola, il museo mineralogico, il lago Tisiennari. A guidarci in questo affascinante viaggio, alla scoperta come di consueto di angoli di Sardegna da (ri)scoprire, sarà Giacomo Serrreli. Appuntamento alle 21 su Videolina.

