Isola da (ri)scoprire 

Doppia tappa in Goceano per l’odierna puntata di “Itinerari di Sardegna” il programma condotto da Giacomo Serreli (foto) per la regia di Gianfranco Trudu in onda alle 21 su Videolina.

Dapprima a Burgos per ammirare il poderoso castello del Goceano e il bellissimo museo dei castelli dedicato all’età giudicale. Ci inoltreremo anche nella frazione di Foresta Burgos centro ippico dell’arma dei carabinieri e visiteremo il nuraghe Costa.Quindi a Bono il paese natale di Giovanni Maria Angioy dove molteplici sono i richiami a questa figura storica dei moti antifeudali dai murales e monumenti alle rievocazioni storiche. Scopriremo anche il villaggio scomparso di Lorthia e il bosco di tassi sul monte Rasu.