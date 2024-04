Isola da (ri)scoprire 

Fa tappa a Fordongianus e Allai la seconda puntata di “Itinerari di Sardegna” il programma curato e condotto da Giacomo Serreli (nella foto) per la regia di Gianfranco Trudu in onda questa sera alle 21 su Videolina.

A Fordongianus visiteremo pertanto gli straordinari scenari delle terme romane, la chiesa di san Lussorio con la sua cripta, e l’imponente casa aragonese.

Allai offre ai visitatori il bellissimo museo nella piazza Sant’Isidoro; ma faremo visita anche all’antico ponte romano e ai siti archeologici. E non mancheremo di inerpicarci sulla casa sull’albero, attrazione non solo per i bambini.

