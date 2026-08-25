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26 agosto 2026 alle 00:39

Isola da (ri)scoprire 

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“Itinerari di Sardegna” farà tappa a Mogoro per rievocare il miracolo eucaristico avvenuto nella chiesa di San Bernardino, per inoltrarsi negli altri edifici religiosi come il convento dei carmelitani, le chiese del Carmine e Sant’Antioco. Ma scopriremo anche il bellissimo sito del nuraghe Cuccurada.

A Villaurbana poi entreremo in contatto con la tradizione della panificazione artigianale visitando anche la casa del pane. Ma avremo modo anche di ammirare la parrocchia di Santa Margherita; visitare il nuraghe Bau Mendula; e l’oasi verde sul monte Arci. Programma condotto e curato da Giacomo Serreli (nella foto) per la regia di Gianfranco Trudu. Questa sera alle 21 su Videolina.

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