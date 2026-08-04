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05 agosto 2026 alle 00:22

Isola da (ri)scoprire 

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Puntata odierna di “Itinerari di Sardegna” interamente dedicata allo straordinario e ricco patrimonio archeologico di Arzachena, comune di 13.466 abitanti della provincia della Gallura Nord-Est. Situata a circa 83 metri sopra il livello del mare, è dopo Olbia il comune più popoloso della Gallura.

Questa sera alle 21 su Videolina visiteremo i circoli tombali di Li muri, il grandioso nuraghe la Prisgiona; e anche il tempio di Malchittu o le imponenti tombe dei giganti di Moru e Coddu ecchju.

Vedremo da vicino anche la tipica roccia del fungo; visiteremo il museo civico e l’allestimento artistico che interessa da anni la scalinata belvedere di Santa Lucia.

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