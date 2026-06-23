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24 giugno 2026 alle 00:55

Isola da (ri)scopire 

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Al centro del nostro itinerario a Mamoiada, questa sera alle 21 su Videolina, la tradizione delle maschere del Carnevale con una visita al museo delle maschere mediterranee. Visiteremo anche la necropoli delle domus de janas Istevène e la singolare pietra denominata Perda Pintà.

Uno sguardo anche alle chiese di Nostra Signora di Loreto e Lorett’attesu, al santuario dei martiri Cosma e Damiano. Ci sposteremo quindi a Oniferi per conoscere il suo patrimonio archeologico con le necropoli Brodu e sas Concas, il nuraghe Ola. In paese visita alla chiesa di Santu Bainzu e al santuario della Madonna della Pace e infine alla grande incompiuta del centro didattico ambientale.

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