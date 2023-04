Isola Bianca, bandito l’appalto 

L’Autorità portuale ha bandito la gara (scadenza 8 maggio) per i servizi di instradamento, informazioni ai passeggeri e bus navetta dell'Isola Bianca. Tredici milioni e 790 mila euro il valore dell’appalto che punta a incentivare le società aggiudicatarie a investire sulla qualità dei servizi.

Per la prima volta il servizio per l’instradamento verrà esteso al porto di Golfo Aranci: la durata del contratto passa da 3 a 4 anni, con opzione di prosecuzione fino ad ulteriori 12 mesi. La gara è divisa in tre lotti: il primo, per un importo a base d’asta di circa 8 milioni e 800 mila euro, è riferito all’accoglimento, ricezione, smistamento e instradamento dei veicoli in arrivo e in partenza e sarà esteso allo scalo di Golfo Aranci, con l’obiettivo di sfruttare l’area riqualificata delle ex ferrovie. Il secondo e il terzo, limitati al solo porto dell’Isola Bianca (3 milioni e 400 mila euro e 1 milione e 620 mila euro), riguarderanno il servizio navetta stazione marittima-nave e viceversa - e l’attività di info point, deposito bagagli, con assistenza ai passeggeri in imbarco e sbarco.

«Confermando la disponibilità dell’ente ad affidare a regime, a seguito di un’eventuale proposta di progetto di finanza, la gestione integrata della stazione marittima, delle aree non operative dell’Isola Bianca e dei relativi servizi ai passeggeri – spiega Massimo Deiana, presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – l’attuale procedura di gara garantisce e consolida, per i prossimi quattro anni, i servizi in essere con un rialzo dei livelli qualitativi. Incentiviamo ulteriormente una maggiore attenzione alle esigenze dei passeggeri e tutte quelle innovazioni, tecnologiche ed organizzative, volte all’incremento della performance dei porti».

Tra i criteri premianti per l’aggiudicazione la qualità del piano di assorbimento dei lavoratori, la cura al passeggero con mobilità ridotta e l’introduzione di sistemi di monitoraggio della qualità dei servizi.

Gli attuali servizi, svolti rispettivamente da Italservizi, Sviluppo Performance Strategie e Sun Lines, in scadenza il 30 aprile, proseguiranno, dopo la scadenza contrattuale con una proroga tecnica, presumibilmente fino agli inizi dell’autunno. (v. m.)