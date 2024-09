“Island for rent”  vince a Roma Visioni Sarde 2024  

“Island for rent” di Salvatore Cubeddu ed Elio Turno Arthemalle vince l’undicesima edizione di Visioni Sarde. Il cortometraggio in lingua sarda prodotto da Terra de Punt e Teatro Impossibile si è aggiudicato anche il premio Cinema in limba nel corso della serata di gala che si il gran finale di Visioni Sarde che si è tenuta venerdì notte a Roma al Cinema Farnese di Campo de’ Fiori.

Nella motivazione si legge: «Tra distopia ed ucronia, la Sardegna di “Island for rent” racconta un Mondo che scivola verso una claustrofobia tecnocratica e che rischia di divenire solo merce. Un futuro senza futuro in una regione svuotata della sua anima, piattaforma nel Mediterraneo per le mafie internazionali. Il film riesce a rendere evidente, attraverso una sorta di fantageopolitica una problematica di tutti i territori fragili del Globo, territori dove però emergono prima o poi giovani "patrioti" che non si arrendono alla inevitabilità della Storia. Carismatica e magnetica, su tutto, l'interpretazione della protagonista Lia Careddu».

La Menzione Speciale è stata tributata a “S’Ozzastru” di Carolina Melis «Per la capacità di unire il tema dell'ambiente alla tecnica dell'animazione rendendo universale la storia dell'albero millenario, testimone silenzioso della Storia del popolo sardo e di tutti i popoli».

