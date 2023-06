Grandi polemiche in Francia per le preghiere musulmane recitate in tre scuole pubbliche di Nizza da una quindicina di allievi, definite «intollerabili» dal ministro dell’Educazione Pap Ndiaye che ha ordinato un’inchiesta. Nelle scuole pubbliche francesi i segni religiosi ostentatori e le pratiche religiose sono esclude dalla legge sulla laicità.