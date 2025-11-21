Isili-Verde Isola in Prima categoria: colpisce un rivale, due mesi di squalifica 

Il caos avvenuto domenica scorsa nel match Isili-Verde Isola in Prima categoria con un parapiglia finale, l’intervento dei carabinieri e di un’ambulanza arriva all’attenzione del Giudice sportivo che si riserva la decisione sul risultato (si era sul 3-0 per i padroni di casa quando la gara è stata sospesa) ma intanto squalifica sino al 19 gennaio 2026 il calciatore di casa Thomas Casadio: riserva, «reagiva» alla spinta di un avversario ugualmente in panchina colpendolo «al volto con una scarpa da calcio che teneva in mano usandola come arma impropria e provocandogli evidenti ferite» poi medicate al Pronto soccorso (7 giorni di cure).

In Appello

Solo una delle numerose decisioni della giustizia sportiva comunicate ieri. Di quella emessa dalla Corte sportiva d’appello territoriale, già segnalata su L’Unione Sarda martedì scorso, ora si conoscono la motivazione. Il Tempio giocherà una partita a porte chiuse (domani contro l’Iglesias) e altre due con la tribuna destinata al tifo organizzato vuota (le successive in casa) per quanto accaduto il 25 ottobre nel match di Eccellenza col Lanusei, quando i tifosi dei galletti (secondo il referto arbitrale) insultarono «ripetutamente» il direttore di gara e uno dei guardalinee rivolgendo al primo frasi ritenute discriminatoria. Il Giudice di primo grado aveva inflitto al club due gare a porte chiuse; la società ha fatto ricorso e ora la pena è stata lievemente modificata in quanto «il comportamento discriminatorio è riferibile solo a una parte della tifoseria», quella che prende posto «in un ben specificato settore» (cioè le tribune per le quali è stata disposta la chiusura per due match). Ma nel dispositivo la Corte definisce anche «priva di fondamento» la difesa della società e fa sua la ricostruzione della terna, nella quale si attesta che nella ripresa i tifosi di casa hanno preso di mira l’arbitro facendo «espresso riferimento alla sua origine etnica e alla sua città di provenienza», oltre che con «insulti oggettivamente dispregiativi». Comportamento confermato, con ulteriori dettagli, da uno dei guardalinee. Frasi dal «contenuto indubbiamente discriminatorio».

Risultato in sospeso

Poi c’è il match di Promozione tra Bonorva e San Giorgio Perfugas del 24 settembre, il cui risultato (1-3) non era stato omologato visto il ricorso dei padroni di casa. A loro dire il calciatore ospite col numero 16, autore di un gol, non era presente nella distinta; il giocatore col numero 30, indicato in Gabriele Bazzoni, risultava fra i titolari mentre l’arbitro nel rapporto lo faceva entrare al 60’ al posto del numero 11 Danilo Giagheddu. Ora il Giudice sportivo, dopo gli accertamenti della Procura federale, spiega che «con certezza» Bazzoni aveva la maglia 16 e non come indicato in distinta la 30, indossata invece dal giocatore Seltonrijch Junior Hubert, pur indicato in distinta col 33 e a sua volta entrato al 15’ del secondo tempo al posto del numero 11 Danilo Giagheddu; Bazzoni al 20’ della ripresa è stato sostituito dal giocatore con la maglia 6 e non da quello col numero 8, che non poteva giocare perché infortunato al ginocchio. Quindi nessun giocatore del Perfugas è risultato in posizione irregolare e resta valido 3-1 sul campo.

Gli stop

Per il resto: 5 turni di squalifica a Matias Santiago del Villasimius che, sostituito nel match di Coppa Italia del 12 novembre contro l’Iglesias, dalla panchina ha contestato in modo «irrispettoso» un guardalinee per poi in seguito pronunciare «una frase manifestamente ingiuriosa» nei confronti del secondo assistente.

Ben 7 le partite di stop a carico di Faye Ablaye del Buddusò il quale, nel match di domenica scorsa a Iglesias, «a gioco fermo» ha messo una mano attorno al collo di un avversario spinto «con forza tale da farlo cadere a terra»; espulso, pur «trattenuto dai compagni» ha raggiunto l’arbitro tirandone «lievemente la divisa» per poi «rivolgergli frasi irriguardose» prima di essere accompagnato fuori dal campo dai propri compagni. (an. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA