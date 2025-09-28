VaiOnline
GIRONE B.
29 settembre 2025 alle 01:17

Isili show in casa: abbattuto il santadi con una quaterna 

Arbus C.V. 1

Santa Giusta 0

Arbus C.V. : M. Aramu, Collu, Onnis, Medda, A. Aramu, Serra, Spina (61’ Tuveri, 91’ Fonsatti), Soddu, Piras (77’ Canargiu), L. Atzori (85’ S. Concas), S. Atzori. Allenatore Pani.

Santa Giusta : Lilliu, Frau, Oggianu, Tola (65’ Frongia), Serra, Ibba (59’ Caria), S. Cabras, Johnson, Scano (69’ Murru), Sanna (80’ Nalli), N. Cabras. Allenatore Sau.

Arbitro : Calamida di Cagliari.

Rete : 74’ A. Aramu.

Una vittoria sofferta ma meritata, quella dell’Arbus maturata con cuore e tenacia con un tap-in vincente di Alessandro Aramu che finalizza un bel calcio piazzato di Lorenzo Atzori. Il tutto mentre i padroni di casa, pur a lungo in doppia inferiorità numerica, cercavano soluzioni vincenti di fronte ai tentativi poco incisivi dei lagunari.

Gli ultimi 20’ sono al cardiopalma: gli ospiti attaccano, i granata stoicamente proteggono il vantaggio. Nel primo tempo l’Arbus potrebbe passare ma prima il palo nega il gol a Soddu poi è Medda a sprecare sulla traversa un calcio di rigore. Sul finire dei primi 45’ rosso diretto a Medda e Arbus in dieci. Nella ripresa al 55’ Calamida (spesso indeciso) indica il rosso diretto anche a Samuele Atzori. Da qui è un cocktail di emozioni con l’Arbus che mette in cascina 3 punti. (g. v.)

