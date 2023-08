Isili, riapre la piscina: c’è il tutto esaurito nel “mare” del Sarcidano 

Tutto esaurito nella piscina di Isili. Ogni fine settimana le prenotazioni si accavallano, le persone bloccano la postazione da un sabato o da una domenica all’altra, spesso chi si presenta nell’impianto della Comunità montana all’ultimo momento deve ritornare a casa perché gli spazi a disposizione sono tutti occupati.

Al “mare”

Dopo la chiusura forzata dell’anno scorso, “il mare del Sarcidano” ha ripreso a dare refrigerio e relax ai tanti bagnanti del territorio. Attualmente la piscina conta 40 postazioni con ombrellone e due lettini più una cinquantina di sdraie a disposizione di chi, soprattutto i più giovani, non hanno bisogno dell’ombra. Posti ufficiali circa 150.

«Una situazione momentanea», ha detto Gigi Piras, 47 anni, alla guida della società che gestisce l’impianto, «siamo in attesa di poter sfruttare appieno gli spazi circostanti, spazi che ci auguriamo in futuro di aumentare e diversificare per rispondere alle esigenze dei vari target».

Per poter ripartire sono stati necessari dei lavori di recupero e di miglioramento perché gli spazi hanno risentito della chiusura e della mancata manutenzione. Di sicuro in tanti non hanno mancato di dare una risposta positiva di fronte alla riapertura di questo servizio. «A oggi», ha aggiunto Piras, «siamo contenti, persone e famiglie arrivano da Isili e da tutto il circondario. Abbiamo già diverse prenotazioni per i prossimi giorni e per la settimana di ferragosto, la speranza è che il tempo ci aiuti perché sarà un fattore determinante per il proseguo della stagione».

A bordo vasca

Giovani, meno giovani, famiglie, ormai da settimane stanno scegliendo di restare vicino a casa e, in particolare nel fine settimana, non macinare chilometri per raggiungere una località di mare spesso affollata e per niente rilassante. «Una riapertura importante», ha detto Sabrina Siddi, 45 anni di Gergei che frequenta la piscina regolarmente con famiglia e amici «anche dal punto di vista sociale, in questi paesini siamo spesso dimenticati e per tutto ci dobbiamo spostare e non è semplice per chi lavora tutta la settimana. Qui ci ritroviamo in un ambiente confortevole».

«Inoltre», ha aggiunto Silvana Angius, 40 anni di Isili, «è un’esperienza qualcosa che possiamo condividere con i figli che ormai stanno crescendo, il personale è attento e sempre present».

«La piscina garantisce sia relax sia divertimento», ha aggiunto Daniela Dessì, 41 anni, di Isili, «adatto a grandi e piccini e oltretutto a km zero». «Per noi è una comodità» ha detto Maria Giovanna Pirisino 30 anni di Isili, «senza la piscina eravamo costretti a partire ogni weekend fuori zona per andare al mare, così invece possiamo scegliere, abbiamo l’alternativa e l’ambiente è familiare».

Scelta condivisa anche da chi vive e lavora fuori e ritorna a casa per le ferie. «Per me che vivo a Bruxelles», ha aggiunto Beatrice Pirisino, 28 anni, «la piscina a Isili mi consente di riposarmi e di passare del tempo con la famiglia e gli amici. Sono cresciuta andando in piscina e sono contenta che quest’anno abbia riaperto».

Durante la settimana sono i ragazzi a farla da padrone. Arrivano da tutti i paesi del circondario prendendo il pullman di linea, si ritrovano con i compagni di scuola e gli amici e vivono Isili anche d’estate.

«Siamo soddisfatti», ha detto la presidente della Comunità montana Barbara Laconi, «di aver assicurato l'apertura della piscina esterna, continueremo a impegnarci per poter riuscire a concludere la sistemazione anche della piscina interna».

