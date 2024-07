Isili, nuraghe da proteggere 

Un abbraccio per proteggere il nuraghe, la marcia degli antenati: il Sarcidano non vuole lasciare nulla di intentato per combattere l’assalto dei “signori del vento”, decisi a deturpare l’Isola con le loro pale eoliche. Così, ieri il territorio ha ospitato due manifestazione dal sapore antico per ribadire il no del territorio alla speculazione eolico: in mattinata, davanti al nuraghe di Nurri c’è stata la “Marcia degli antenati”; nel pomeriggio, il nuraghe Is Paras di Isili ha ospitato movie mob, caratterizzato da tanti momenti particolari e culminato con l’abbraccio delle decine di partecipanti al monumento.

Is Paras

Particolarmente partecipata l’iniziativa di Isili: nel pomeriggio decine di persone si sono ritrovate attorno all’antico presidio nuragico per fare l’ennesimo appello contro la speculazione energetica perpetrata a danno di tutta l’Isola. Neanche la pioggia ha fermato l’incontro. «Anzi, l’abbiamo accolta con gioia visto che la stavamo aspettando da tempo», hanno affermato dal Comitato del Sarcidano.

Il video

Un momento, quello di ieri, che non resterà fine a se stesso: nel corso della manifestazione sono state girate molte immagini che serviranno per realizzare un video (destinato a fare il giro del mondo). «Un video», ha spiegato Antonella Puddu, ideatrice dell’evento, «che, quindi, avrà i sottotitoli comprensibili a tutti. Con questa iniziativa vogliamo esprimere la nostra protezione verso Is Paras che è simbolo di tutti i siti sardi ma anche la nostra libertà e la nostra gioia». Durante la manifestazione i tenores di Orosei hanno cantato le quartine scritte dal poeta Bruno Augus e i presenti hanno fatto un ballo sardo attorno al nuraghe. «Un abbraccio identitario al nuraghe», lo ha definito Pisci. Perché l’assalto dei “signori del vento” è considerato un attacco ad un popolo, alla sua cultura e al suo patrimonio. «I nostri antichi», ha concluso Puddu, «ci hanno lasciato un patrimonio inestimabile di bellezza, ora noi siamo chiamati a difenderlo e proteggerlo: i nostri cuori, i nostri corpi e le nostre anime si sono unite in questo intento».

A Nurri

In mattinata, Nurri ha ospitato un’altra manifestazione dal sapore antico, la “Marcia degli antenati”. I partecipanti sono stati chiamati a raccolta dal suono emesso da una conchiglia presa da quel che fa gola agli speculatori. «Siamo qui», ha spiegato Tatiana Simbula del movimento Madre Terra, «per invocare l’aiuto dei nostri antenati, quelli più antichi, quelli di tremila anni fa». Quelli che hanno realizzato i nuraghi e le tombe dei giganti che rischiano di essere deturpati dagli speculatori del vento. In gioco c’è un patrimonio dal sapore inestimabile. «Questa», spiega l’organizzatore Filippo Aresu, «è una zona particolarmente ricca di siti archeologici: in tutta quest’area, considerando anche la parte di Esterzili ed Escalaplano, ci sono dieci tombe dei giganti». Se poi si aggiungono i trentasei nuraghi censiti solo nel territorio di Nurri, è facile capire che quelle imponenti torri rischiano di danneggiare per sempre il preziosissimo lascito degli antenati. E nessuno vuole arrendersi senza combattere questa battaglia.

RIPRODUZIONE RISERVATA