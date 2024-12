Isili, nuove pale eoliche con beffa «Interferenze minime sul paesaggio» Ma le torri sono alte 200 metri  

Le pale saranno cinque, alte 200 metri. Ma le «interferenze visive saranno minime». E «non comporteranno modifiche rilevanti alle visuali libere o alle prospettive di interesse naturalistico e ambientale dell'area». A scriverlo sono i progettisti che hanno redatto la relazione paesaggistica per l’impianto eolico che la società Vento Solare Srl di Potenza vuole realizzare in territorio di Isili. Nei documenti depositati al Ministero dell’Ambiente ci sono le dichiarazioni. Ma anche le fotosimulazioni, fornite dagli stessi tecnici. E nelle immagini che ipotizzano il parco realizzato quelle torri si vedono, eccome: enormi, bianche e conficcate nel terreno di un promontorio tra il centro abitato e la zona industriale di Perd’e Cuaddu. Tra foto e testo sembra esserci una contraddizione grande come una pala.

Il progetto

Se tra gli scopi della legge regionale sulle aree idonee c’era anche l’effetto di deterrenza nei confronti di chi vuole sfruttare il vento della Sardegna, l’obiettivo pare non essere stato centrato. Le richieste per l’autorizzazione di impianti eolici e fotovoltaici continuano a piovere negli uffici ministeriali. L’istanza per quello di Isili (ma sono interessati anche Nurallao, Nuragus e Genoni) è stata pubblicata il 17 dicembre, mentre la documentazione risale a fine ottobre. Gli aerogeneratori che avrebbero «un’interferenza visiva minima» sono alti 119 metri al mozzo, mentre il rotore avrà un diametro di 162 metri. La potenza di ognuno sarà di 6,2 Mw. I tecnici scrivono che il sito, con un’estensione di circa 70 ettari, è stato scelto per «le ottime condizioni di vento e la posizione defilata rispetto ai centri abitati ed alla viabilità principale». E non ci saranno solo le pale: è prevista anche la realizzazione di un sistema di batterie di accumulo elettrolitico «soprannominato Bess (Battery Energy Storage System), con una potenza nominale di 8 MW e una capacità di 56 MWh».

I terreni

Se nell’Isola oltre 210 mila sardi hanno firmato a sostegno della legge Pratobello contro l’invasione eolica, c’è chi invece le turbine le vede di buon occhio. Aiutato dai soldi. La società dichiara che i terreni sui quali dovrebbe sorgere l’impianto, «i cavidotti e la viabilità interna del parco sono a destinazione d’uso agricola. Sono proprietà di privati che hanno stipulato con il proponente «dei contratti di cessione del diritto di superficie e di servitù».

Il panorama

L’investimento è di oltre 41 milioni. Ci guadagna la società, incassano i proprietari delle terre. E, stando alle dichiarazioni sulla carta, le pale, addirittura, non modificherebbero granché il paesaggio: «Per le specifiche progettuali», si legge, «si prevede che le opere non comporteranno modifiche rilevanti alle visuali libere o alle prospettive di interesse naturalistico e ambientale dell'area. Questa conclusione è stata raggiunta attraverso un'analisi delle principali vedute panoramiche, che ha evidenziato che l’installazione delle turbine rispetta le caratteristiche paesaggistiche circostanti, minimizzando le interferenze visive e mantenendo intatti gli elementi di valore ambientale».

