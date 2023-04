Isili, no all’unanimità: «L’impatto ambientale sarebbe devastante»  

Il Consiglio comunale di Isili si è espresso all’unanimità sulla costruzione dell’impianto eolico nella zona di Perd’e Cuaddu. La maggioranza e i due gruppi di minoranza hanno ribadito il loro “no senza replica. Una contrarietà dovuta all’impatto ambientale e quello visivo e alle mancate ricadute positive per le comunità locali.

Durante il Consiglio è emersa anche la preoccupazione per il mancato coinvolgimento dei comuni e per il fatto che questo parco potrebbe essere solo l’inizio di una diffusione esagerata di questo tipo di impianti.

L’investimento che si sta facendo è di una portata tale da portare a credere che non si limiterà alle cinque pale previste dal progetto. Proprio per questo l’assemblea civica di Isili ha pronunciato giudizio negativo verso qualsiasi impianto, anche futuro, che abbia caratteristiche analoghe al progetto per l'impianto eolico da 28 Megawatt presentato quest'anno.

I Comuni di Genoni, Nurallao, Nuragus e Isili hanno già presentato richiesta alla Regione per la promozione dell'inchiesta pubblica prevista dalla normativa e che consiste nelle assemblee pubbliche nei territori interessati dove manifestare osservazioni e perplessità sul progetto.

«Il nostro territorio ha una vocazione di altra natura», ha detto il primo cittadino isilese Luca Pilia, «in questi anni abbiamo investito tanto nell'incentivazione della piccola e media impresa agricola, zootecnica e artigianale, sullo sviluppo turistico, sulla valorizzazione dei siti naturalistici, ambientali e storico-culturali vorremmo andare avanti».