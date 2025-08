Isili, Mamone, Is Arenas e l’Asinara a Locarno il film sulle colonie penali 

Cosa si cela oltre le mura di una colonia penale? Qual è la vita che i detenuti affrontano? Cosa è restato in Sardegna di quel retaggio ottocentesco che deputò la nostra Isola a luogo principe per i lavori forzati? Come è cambiato quel concetto di detenzione? E cosa fa delle colonie moderne dei buoni modelli di redenzione attraverso l’agricoltura e l’allevamento? Questo il cuore di “Nella colonia penale” il film girato a Isili, Mamone, Is Arenas e l’Asinara che il 14 agosto farà il suo esordio internazionale alle 11 al Locarno Film Festival nell’ambito della Semaine de la Critique, che prevede sette lungometraggi selezionati dall’Associazione svizzera dei giornalisti cinematografici.

I luoghi

Isili, Mamone e Is Arenas (e come sappiano fino a poco tempo fa anche l'Asinara, oggi parco naturale) sono tra le ultime colonie penali esistenti al mondo. Qui alcune centinaia di persone, in parte migranti, scontano la loro pena lavorando, per lo più a diretto contatto con la natura. E qui hanno lavorato per realizzare il loro lavoro i registi Gaetano Crivaro, Silvia Perra, Ferruccio Goia e Alberto Diana. Non è un caso che gli ideatori di questa opera abbiano voluto proiettare il lungometraggio in anteprima proprio in due delle colonie (a breve il giro sarà completo). «Ci sembra importante e fondamentale far arrivare il film all’interno delle case di reclusione in cui è nato», spiegano i quattro ideatori del progetto. «Innanzitutto perché portare il cinema in luoghi dove forse non è mai transitato è un modo per restituire qualcosa a detenuti, operatori, insegnanti e agenti, che invitiamo sempre a partecipare al dibattito. Allo stesso tempo perché girare questo documentario ha rappresentato per noi un momento di crescita sia umana che professionale. È raro e prezioso poter sentire, anche in una struttura solitamente non attrezzata ad ospitare un cinema, al buio e nell'intimità della proiezione se i protagonisti si rivedono e si risentono nel nostro sguardo».

Gli attori detenuti

«Protagoniste sono per lo più persone migranti, il cui tempo è nel film come nella vita reale fermo e dilatato dalla condizione di detenzione, scandito dai compiti quotidianamente previsti in cambio della possibilità di scontare la pena in spazi aperti, a contatto con gli animali, ma isolati e inaccessibili ai più: luoghi che per diverse ragioni si differenziano dalla maggior parte delle carceri, ma che non sono di fatto meno vincolati dalle regole che da sempre caratterizzano il sistema penale», raccontano gli autori.

Quattro gli episodi che compongono l’opera. «Il dispositivo di sorveglianza e repressione sembra ripetersi immutato di fronte alla macchina da presa, di colonia in colonia: cambiano i volti, le guardie e i condannati, ma il sistema di controllo rimane il medesimo», proseguono Crivaro, Perra, Goia e Diana. «“Nella colonia penale” si immerge in uno spazio di eccezione: un regime carcerario retaggio del passato, sul punto di scomparire, lontano dalla nostra società, ma di cui è al contempo una diretta emanazione». Il lavoro nasce da un’idea di Nicola Contini, è scritto dai quattro registi ed è prodotto da Contini, Laura Biagini, Matteo Incollu e Federica Ortu per Mommotty. (f. a.)

