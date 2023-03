Isili, assemblea contro il progetto di Perd’e Cuaddu 

Continua la mobilitazione dei paesi del Sarcidano e della Barbagia di Seulo contro il progetto del parco eolico presentato per la zona di Perd’e Cuaddu. Venerdì a Isili è prevista un’assemblea popolare indetta dal comitato Sarcidano Difesa Territoriale. L’incontro si terrà alle 17 nel centro sociale “don Salvatore Sanna”. Presenti diversi relatori che informeranno i partecipanti sui rischi sul progetto che preoccupa gli amministratori e la popolazione.

«Il comitato avrà il supporto dei sindaci», assicura il primo cittadino di Nuragus Giovanni Daga, «tra qualche giorno anche il nostro Comune approverà in Consiglio una delibera in opposizione a questi impianti». Il “no” sta mobilitando il territorio in lungo e in largo perché questo tipo di progetto non riguarda soltanto il Sarcidano ma tanti altri territori dell’isola. «L'assemblea popolare di opposizione a questi interventi», ha aggiunto Gianluca Serra, sindaco di Genoni, «è un chiaro indicatore del disagio degli abitanti dei nostri territori rispetto a progetti calati dall'alto, che oltre a non portare alcun sviluppo locale e vantaggi alla collettività, conducono a una diffusa industrializzazione delle nostre aree rurali di pregio e ostacolano altri percorsi di sviluppo, peraltro condivisi e supportati dai nostri paesi».

Attraverso questo incontro il comitato intende soprattutto informare la gente e spiegare la strategia di lotta e le alternative per produrre energia pulita. «Si parlerà di democrazia energetica», ha aggiunto Luigi Pisci del comitato, «dei nuovi modelli di sviluppo che si possono usare senza subire la speculazione di pochi gruppi avidi di terra e di denaro».

Contro il progetto dell’eolico a Perd’e Cuaddu anche il Club Unesco Isili. «La scelta delle istituzioni è già indirizzata verso un percorso di sviluppo sostenibile e moderno», ha detto Davide Marras, «mirato a rendere fruttuose le risorse locali e a coordinare le azioni già avviate su più fronti per dare una prospettiva sicura alle nuove generazioni che altrimenti sarebbero costrette a lasciare i propri paesi. Forse è giunto il momento di far valere i programmi costruiti dal basso». La battaglia contro i giganti del vento è solo all’inizio, il territorio non s’arrende.