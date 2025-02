San Sperate si prepara a ospitare l’undicesima edizione del Carnevale sansperatino, appuntamento ormai storico che animerà il paese domenica 9 marz. La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune, prevede una sfilata di carri allegorici per le via principali del paese. Dopo la sfilata, i partecipanti e i visitatori potranno gustare le tradizionali zeppole offerte a tutti i presenti, seguite da momenti di ballo e intrattenimento. Non mancherà un concorso dedicato alla creatività, con premi per i carri allegorici e i gruppi mascherati.

Secondo quanto riportato nella nota ufficiale pubblicata sul sito del Comune, stavolta ci sarà anche l’occasione per premiare la maschera più originale, sia maschile che femminile, selezionata direttamente il giorno dell’evento durante la sfilata. Sono inoltre previsti premi per tutti i carri e i gruppi partecipanti, anche se per ora non sono stati rivelati. Saranno annunciati in un secondo momento, comunque a breve, assicurano. Le iscrizioni per carri e gruppi sono aperte dal 10 febbraio e chiuderanno il 3 marzo.

