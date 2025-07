Iscrizioni, entro ieri i pagamenti: oggi le verifiche 

Il gong è suonato ieri alle 19: entro quell’ora tutte le squadre dilettantistiche sarde che ne hanno diritto dovevano versare la prima rata (o la cifra intera) per iscriversi ai campionati, dall’Eccellenza alla Seconda Categoria. Seconda tappa dopo quella iniziale, raggiunta il 18 luglio, riguardante la domanda di iscrizione. Ora l’eventuale mancato versamento farebbe scattare automaticamente l’esclusione dai tornei. La palla adesso passa al Comitato regionale, che oggi verificherà la situazione: alcune posizioni, su tutte quella del Barisardo in Eccellenza, sarebbero in bilico. Hanno già rinunciato nei giorni scorsi Andrea Doria Sedini, Atletico Fc Sanluri e Paulese.

I ripescaggi

La prossima settimana il Consiglio direttivo definirà gli organici coi ripescaggi e la formazione dei vari gironi. Sperano nel ritorno in Eccellenza il Tortolì (primo in graduatoria grazie al successo nei playoff di Promozione) e il Sant'Elena (secondo), complice il possibile ripescaggio della Cos in Serie D (entro giovedì è atteso il possibile via libera della Lnd, il club dovrebbe essere terza in graduatoria) e i dubbi sul Barisardo. In Promozione con due ripescaggi in Eccellenza sarebbe possibile tornare subito a due gironi da 16 con l’inserimento della San Giorgio Perfugas, vincitrice dei playoff di Prima categoria.