Iscrizioni alle superiori, i ragazzi preferiscono il liceo 

Il 58,37% ha scelto il liceo, il 30,32% ha optato per il Tecnico, mentre solo l’11,31% frequenterà i corsi degli istituti professionali. Sono i dati delle iscrizioni alle scuole superiori in Sardegna per l’anno scolastico 2025-26, le scelte fatte dai 13.500 alunni di terza media (5.977 dei quali sono residenti nella Città metropolitana di Cagliari, Sud Sardegna e Medio Campidano). Scelte che ricalcano la tendenza degli anni passati, con l’alta percentuale di preferenze per i licei (Lazio e Campania sono in testa, con il 69,48% e 61,25%), percentuali costanti di iscrizioni agli istituti tecnici (primi Friuli Venezia Giulia e Veneto, con il 38,90% e il 39,81%) e professionali (prime Emilia Romagna e Veneto, con il 17,34% e il 15%).

«La preferenza per i licei è tipica delle regioni del Sud», sottolinea Massimo De Pau, presidente regionale dell’Anp, l’associazione dei presidi. «C’è una spiegazione culturale e di mancato orientamento dei ragazzi. Troppo spesso, dietro le scelte degli studenti ci sono quelle dei genitori, i quali non capiscono che il futuro dei propri figli è un capitale che cresce solo se non si sbagliano gli investimenti».

Risalta il dato della scelta degli istituti tecnici e professionali, che invece ha percentuali importanti al Nord, nelle regioni dove incide senza dubbio un robusto tessuto economico e imprenditoriale che richiede una formazione specializzata. «Formazione che garantisce un’immissione molto elevata nel mondo del lavoro». De Pau è il dirigente dell’istituto di istruzione superiore Satta di Macomer, da sempre molto attento al tema dell’orientamento degli studenti. «È l’attenzione che manca, e il risultato è che i ragazzi non riescono a esprimere il proprio talento». ( p.s.)

