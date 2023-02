Iscrizioni alle serali 

C'è sempre tempo per mettersi sui libri e tornare a studiare. Per chi non ha avuto la possibilità, per un motivo o per un altro, ha abbandonato troppo presto gli studi c'è un'occasione per rimediare. E prendere il diploma. Sono aperte le iscrizioni ai corsi serali per adulti dell'Istituto tecnico professionale Ianas per l'anno scolastico 2023/2024. Sono disponibili i corsi per l'inserimento nel settore dei servizi per l'ospitalità alberghiera. Nello specifico sono aperte le iscrizioni per i rami di enogastronomia e sala, vendita e accoglienza turistica e servizi sociosanitari. Al termine degli studi lo studente potrà affronta l'esame di stato con il conseguimento del diploma.

Le lezioni si terranno dal lunedì al venerdì nell'orario dalle 18 alle 22.20. Per iscriversi o richiedere maggiori informazioni è possibile chiamare al numero 0782 628006. La sede è in via Santa Chiara a Tortolì. (f. me.)

