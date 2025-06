Iscrizioni al via per l’asilo nido 

Il Comune di Dolianova ha pubblicato l’avviso per le iscrizioni all’asilo nido comunale. Le istanze potranno essere presentate a partire da lunedì prossimo e fino al 14 luglio. I posti disponibili sono 23/24 divisi per fasce d’età: 5/6 per bambini tra i tre mesi e un anno, 8 per quelli da uno a due anni e 10 per i bambini tra i due e i tre anni. Anche per l’inizio del nuovo anno scolastico, i piccoli saranno ospitati nell’ex scuola materna di via Santa Maria in attesa del completamento dei lavori di ristrutturazione dell’asilo di via dei Lavoratori che potrà accogliere fino a 58 bambini.

Il Comune in questi anni ha avviato un sistema integrato attraverso convenzioni con strutture private. Le tariffe sono quelle dello scorso anno, calcolate in base al reddito Isee delle famiglie e alle ore di frequenza: vanno da 100 a 400 euro. Priorità di accesso ai bambini con entrambi i genitori che lavorano, ai bambini disabili o appartenenti a nuclei familiari a basso reddito e a quelli che hanno frequentato lo scorso anno. (c. z.)

