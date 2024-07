Iscrizioni al nido: ci sono 23 posti 

C’è tempo fino al 21 luglio per presentare le domande di iscrizione all’asilo nido comunale. I posti disponibili sono 23: 5 per bambini di età compresa tra i tre mesi e un anno, 8 per quelli da uno a due anni e 10 per i bambini tra i due e i tre anni. Anche per l’inizio del nuovo anno scolastico, i bambini saranno ospitati nell’ex scuola materna di via Santa Maria in attesa del completamento dei lavori di ristrutturazione dell’asilo di via dei Lavoratori che potrà accogliere 58 bambini. Per ovviare alla carenza di posti, il Comune negli anni scorsi ha avviato un sistema integrato per i servizi della prima infanzia attraverso convenzioni con strutture private. Le nuove tariffe per la frequenza dell’asilo comunale, approvate il 14 giugno e calcolate sulla base del reddito Isee delle famiglie e delle ore di frequenza, vanno da un minimo di 100 a un massimo di 400 euro. (c. z.)

