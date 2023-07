Iscrizioni ai tornei: pochissime rinunce 

È scaduto ieri il termine per il pagamento della prima rata della nuova stagione di calcio sardo, l’atto che formalizza l’iscrizione già presentata entro lo scorso 21 luglio. In questi giorni il Comitato Regionale verificherà i dati inviati dalle società per confermare la loro presenza nei campionati. In Eccellenza sono 17 le formazioni aventi diritto (inclusa l’Ilvamaddalena che ha presentato domanda per il ripescaggio in Serie D, ma i pochi posti a disposizione rendono improbabile un esito positivo), nonostante nelle ultime settimane ci siano stati alcuni club con vari problemi.

Difficoltà

Fra questi il Carbonia, da dove sono andati via l’allenatore Diego Mingioni e diversi calciatori. Ma i biancoblù proseguono e si stanno organizzando per allestire una rosa rinnovata che ben figuri nel massimo campionato regionale. Torneo dove non dovrebbero esserci ripescaggi (sarà l’imminente Consiglio direttivo a ufficializzarlo, in corsa Monastir e Usinese) e al quale è possibile partecipi un numero dispari di squadre come nella passata stagione, quando erano 19: potrebbero però essere 18, nel caso sia inserita l’Arzachena come da richiesta del club dopo la sua mancata iscrizione in D.

I campionati

Numeri altissimi in generale nei tornei regionali: il 99% delle società si sono regolarmente iscritte (salvo difficoltà in extremis) e le pochissime rinunce hanno riguardato solo le categorie più basse.

Nei prossimi giorni sarà definita la composizione degli organici, con l’atteso ritorno a due gironi del campionato di Promozione (da 18 squadre ciascuno) e i ripescaggi che riguarderanno soltanto Prima e Seconda Categoria. A breve, oltre alla composizione dei campionati, anche le date e i calendari.

