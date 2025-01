Iscrizioni a picco: più attività a scuola  per attirare alunni 

Attività scolastiche ed extra-scolastiche gratuite di varia natura, gestite da organizzazioni locali che si avvalgono di professionisti e professioniste operanti nel settore dell’infanzia.

Sono alcune delle novità della nuova offerta formativa per quest’anno e per l’anno scolastico 2025/2026 della scuola primaria “Nanni Loy” e della scuola dell’infanzia “Paulo Freire” studiate per contrastare il preoccupante calo di iscrizioni negli ultimi anni. I dettagli saranno illustrati mercoledì alle 16,30 nell’istituto di via Schiavazzi dalla dirigente scolastica Giovanna Porru con il supporto del personale docente e non docente. Ci saranno anche il sindaco Massimo Zedda e le assessore alla Pubblica Istruzione sostegno allo studio e alla conoscenza, Giulia Andreozzi e alla Salute e al benessere delle cittadine e dei cittadini, Anna Puddu.

Per l’occasione, anche il Cpia - Centro provinciale per l’istruzione degli adulti di Cagliari – presenterà la sua proposta didattica. I lavori cominceranno con attività dedicate all’intrattenimento dei bambini e delle bambine. Alle 17, insieme agli operatori e alle operatrici del settore a vario titolo coinvolti, verranno illustrate nel dettaglio le attività pensate sia per l’anno in corso che per gli anni a venire, arricchendo l’offerta educativa delle scuole di Sant’Elia.

Al fine di rilanciare i plessi scolastici del rione l'Amministrazione comunale ha puntato sulla collaborazione con le scuole e con la Tavola delle Risorse Territoriali del quartiere, patrocinando un'iniziativa di co-progettazione che promuove attività scolastiche ed extra-scolastiche gratuite di varia natura, gestite da organizzazioni locali che si avvalgono di professionisti e professioniste operanti nel settore dell'infanzia.

