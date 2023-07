Iscritti in fuga dalle liti nel Pd 

Il gran caos nel Pd produce i primi effetti. Nel Partito democratico è emorragia di iscritti, passati dai 1.000 del 2022 ad appena 20 tesserati. La rabbia dei militanti, che non hanno gradito la lite per la leadership della segreteria approdata in Tribunale, si sfoga nei dati. Un crollo verticale del 98 per cento. «Dato che oggi è irrisorio poiché i circoli sono rimasti fermi per le note vicende. Queste saranno risolte al di là di tutto. Occorre ripartire», si affretta a precisare Tiziana Mameli, 49 anni, segretaria uscente del Pd e ora di nuovo al timone, sebbene temporaneamente, in forza a una norma statutaria. Fino a nuova nomina restano in piedi, il rappresentante legale, ovvero la Mameli, e il tesoriere, Tonino Mereu.

Il caso

Accogliendo il ricorso di Matteo Stochino, l’aspirante segretario uscito sconfitto dalle elezioni dello scorso febbraio, il giudice, Giada Rutili, ha azzerato l’organigramma del Pd ogliastrino, annullando la proclamazione di Ivan Puddu a segretario. «Prendo le distanze da un modello di partito animato da posizioni leaderistiche dei suoi vertici e auspico che in termini brevi si riavvii un nuovo percorso che si faccia attrattore di persone e idee, non in ragione di un certo numero di delegati o di sottoscrittori per sostenere qualcuno ma per sostenere qualcosa: progetti, rivendicazioni per la comunità, lotta alle ingiustizie». Lo dichiara Tiziana Mameli, tornata in carica dopo il terremoto che ha investito i Dem. «Mio malgrado, allo stato attuale, ho la responsabilità di rivestire il ruolo di segretaria di partito con i limiti del caso». L’emorragia di iscritti preoccupata i vertici del partito. I numeri sono impietosi: 900 tesserati sia nel 2020 che nel 2021 poi l’incremento (1.000) nel 2022 fino al crollo attuale. Ma la Mameli vede il bicchiere mezzo pieno: «Sono tante le energie, i saperi e i progetti che il popolo del Pd ogliastrino raccoglie. Invito tutti gli attori dello scenario politico del partito alla moderazione e allo svolgimento di un lavoro di sintesi e apertura per il rinnovamento degli organismi».

In cerca di serenità

La scorsa settimana è fallita la missione di Piero Comandini per far fare pace tra Puddu e Stochino. Puddu aveva snobbato l’incontro con il segretario regionale. Mameli offre la sua ricetta: «È importante rimarcare con chiarezza che sono contro ogni intento di rottamazione di vecchia e nuova forma. Invito il segretario regionale a un incontro aperto a iscritti e iscrivendi che sarà in programma a breve termine».

