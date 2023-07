Iscritti 11 club ma l’Elmas vuole rinunciare per la Serie D 

L’obiettivo di iscrivere alla prossima C unica di pallacanestro dodici formazioni non è stato centrato, ma la Fip regionale presieduta da Tore Serra può comunque tirare un sospiro di sollievo: grazie a una deroga concessa dalla Federbasket nazionale, il massimo campionato regionale potrà ugualmente mettere in palio una promozione in Serie B Interregionale attraverso i concentramenti nazionali (12 promozioni in palio per 16 conference sparse per tutto lo Stivale).

Allo scadere del termine per le iscrizioni, fissato per ieri, undici compagini hanno presentato regolare domanda: oltre ai campioni in carica della Ferrini Delogu Legnami ci saranno Sef Torres, Il Veliero Calasetta, Olimpia Cagliari, Antonianum Quartu, Sant’Orsola e Cus Sassari. Le novità sono rappresentate dalle due neopromosse (Innovyou Sennori, rassicurata dal Comune sui tempi di adeguamento del palasport di casa, e Dinamo Academy Alghero) e dall’Astro, invitata dalla Serie D per favorire il completamento dell’organico.

Del tutto particolare la posizione dell’Elmas, scoraggiata dagli aumenti dei parametri Nas: il club del patron Delrio ha formalizzato la sua partecipazione al torneo pur restando intenzionato, nelle prossime settimane, a rinunciare per iscriversi in Divisione Regionale 1 (la nuova Serie D). In tal caso la Fip Sardegna varerebbe un torneo a 10 squadre, con la formazione vincente che manterrebbe il diritto a un posto per gli spareggi promozione.

Nulla da fare, infine, per il Buk Uri, che ha gettato la spugna dopo tre stagioni consecutive ai vertici regionali.



