Iscol@, inaugurato il maxi cantiere da 7,5 milioni di euro 

Le squadre di operai hanno anticipato di qualche giorno la prima campanella dell’anno. Ieri hanno inaugurato i lavori di Iscol@, per costruire gli spazi dove studieranno e si formeranno i ragazzi di domani. Un investimento da 7,5 milioni di euro per trasformare e qualificare gli spazi della formazione a Lanusei, con ambienti moderni, laboratori e nuove tecnologie.

«Con questo intervento - affermano gli amministratori - vogliamo anche provare a portare la qualità delle nostre strutture scolastiche all’altezza della qualità della didattica che le nostre scuole sanno già esprimere. A una comunità scolastica che negli anni ha dimostrato il proprio valore vogliamo offrire spazi, laboratori e strumenti adeguati. L’intervento prevede lo spostamento di Elementari e Medie al Geometri, istituto destinato al trasloco nell’ala di nuova costruzione che sorgerà accanto all’Artistico.

«Un progetto di queste dimensioni non appartiene a una sola amministrazione. La sua prima idea - sottolineano dalla Giunta Burchi - nasce molti anni fa: è stata sviluppata e portata avanti dall’amministrazione che ci ha preceduto, ha impegnato profondamente quella attuale e, con ogni probabilità, sarà la prossima a tagliare il nastro. Vedere i mezzi e gli operai al lavoro ha per noi un significato particolare».

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