Isclavamentu, spettacolo e tour religioso 

Stasera a Orgosolo Isclavamentu, studio multiartistico tratto dal testo “Tragedia in su Isclavamentu” del canonico Giovanni Delogu Ibba, proposto da “Casa di suoni e racconti”. L’appuntamento è alle 18.45 nella cripta della Beata Antonia Mesina: ospiterà la messa in scena del testo settecentesco che racconta la deposizione di Gesù Cristo dalla croce. In scena l’attrice Valentina Loche e il musicista Andrea Congia con la partecipazione straordinaria del tenore Murales e de Sas Priorissas di Orgosolo. Parola e musica prenderanno forma con le videoscenografie realizzate da Walter Demuru, con i contributi degli operatori video Davide Manca e Fernando Pascual e del grafico William Lenti. Prima dello spettacolo (ore 17) tour guidato tra le chiese più importanti sulle tracce della Beata Antonia Mesina, a cura delle guide Antonio Musina e Alessandro Cubeddu. Info 3453199602.

