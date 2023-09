Iscientzias, la matematica si studia con giochi e tablet 

Gli studenti delle scuole medie apprenderanno la matematica e le altre discipline scientifiche con modalità innovative multimediali e con attività ludiche. Questo sarà possibile all’istituto comprensivo Eleonora d’Arborea grazie al progetto “Iscentzias” che ha ottenuto un finanziamento del ministero dell’Istruzione di 420 mila euro. «Come amministrazione», spiega l’assessora alla Pubblica istruzione Giusy Chessa, «insieme alla cooperativa sociale Koinos, abbiamo partecipato a un bando nazionale con un progetto (l’unico finanziato in Sardegna) che prevede l’apprendimento e insegnamento delle discipline matematiche e scientifiche con un approccio interdisciplinare che ha come obiettivo l'avvicinamento alla tecnologia da parte dei ragazzi, ma anche lo stimolo della creatività artistica e di espressione degli studenti».

Il progetto coinvolgerà due classi prime della scuola media per tre anni e gli studenti saranno coinvolti sia in orario scolastico che extrascolastico in attività pomeridiane di potenziamento delle proprie competenze con attività ludiche e motivazionali: «I ragazzi - aggiunge Chessa - potranno sviluppare anche le tematiche affrontate a scuola e realizzare percorsi e presentazioni di approfondimento. Di sicuro sarà una didattica interattiva perché i ragazzi impareranno divertendosi. Il progetto Iscentzias si sviluppa con diversi ambiti di intervento: formazione per i docenti, attività didattiche curricolari e potenziamento scolastico ed extrascolastico». (g. pit.)

