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La commedia
01 maggio 2026 alle 00:19

Isabelle Huppert,  ma i soldi fanno la felicità? E l’atmosfera ci porta al thriller  

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Il talento di Isabelle Huppert torna a brillare in “La donna più ricca del mondo”, commedia di Thierry Klifa ispirata al profilo della miliardaria Liliane Bettencourt, che osserva come uno stile di vita tanto esclusivo possa scivolare nella perdita del controllo e nella dissolutezza.

Alla fine degli anni Novanta, l’imprenditrice Marianne Farrère gestisce il patrimonio di famiglia insieme al marito Guy e alla figlia Frédérique, soffocata dalla monotonia e dalla tiepidezza dei legami affettivi. A dare una svolta è l’incontro con Laurent, un fotografo esuberante che, ricambiando il suo interesse, la trascinerà in un vortice di nuovi stimoli, aiutandola a ritrovare un entusiasmo da tempo assopito. L’inedita amicizia susciterà, tuttavia, le diffidenze dei parenti, preoccupati per i benefici economici che Laurent potrebbe estorcere all’ereditiera.

Un rapporto a prima vista sincero e consenziente diverrà così motivo di scontro, minato dal sospetto che si tratti invece di una subdola manipolazione. Guidato dal tocco elegante delle scenografie, il racconto segue un andamento leggero, scandito dalla battuta e da una venatura ironica.

Mentre i personaggi sviluppano dall’esterno il proprio sguardo, la progressione vira verso il registro drammatico, soffermandosi sulle disfunzionalità delle relazioni e sull’instabilità psicologica dei soggetti. La chimica tra i protagonisti coordina magnificamente l’insieme, regalando a più riprese occasioni di ilarità e trasporto.

Un titolo senz’altro competente, abile a interrogarsi con il giusto distacco su episodi che ancora oggi, tra gossip e scandalo, continuano a far parlare di sé. (g .s.)

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