Isabel e la lunga attesa di una famiglia 

Isabel ha una storia sfortunata e, si spera, con un lieto fine tutto da scrivere. Nonostante sia una cagnolina dolcissima (foto in alto a sinistra) che ama giocare con i bambini e va d’accordo con cani e gatti, trovarle una casa finora non è stato per nulla semplice. Lei ha otto anni, è sterilizzata, ha il microchip e per conoscerla si può scrivere al numero 3495438669.

Anche il gattone nella foto in basso a sinistra ha bisogno di una famiglia: si chiama Nani e per avere informazioni c’è il 3478121550.

Scomparsi

In alto a destra c’è Maggie, scomparsa da Sestu ormai 20 giorni fa. È nata dall’incrocio con un pitbull ed è bravissima e dolcissima. Potrebbe aggirarsi tra Dolianova, Sestu e Monserrato. Per segnalazioni contattare il 3453426690. Ricerche in corso anche per la gatta nella foto in basso a destra: è sparita da viale Elmas, nella zona del bar Pit Stop. Ha 3 anni e mezzo e dalla nascita ha la codina malformata (corta e storta), le zampette davanti corte, il nasino nero a forma di cuore e gli occhi azzurri. Contatti al 3421207004.

Info

