«Is Urigus, una vittoria del territorio» 

Sollievo e soddisfazione nel territorio per il no ribadito dalla Regione al progetto di una discarica di rifiuti speciali in località Su Giri de Sa Murta alle porte di Is Urigus a San Giovanni Suergiu. «Abbiamo raggiunto un obiettivo importante, frutto di studio, lavoro, proteste, manifestazioni», dice la sindaca Elvira Usai. «Arriva grazie all’impegno e alla collaborazione di tutti. Una coralità di azioni che ha accompagnato il Comune nell’opposizione al progetto: dal comitato No alla discarica, alle associazioni ambientaliste, ai Comuni del Sulcis Iglesiente, alla Provincia. Un territorio che rifiuta progetti calati dall’alto per l’interesse di pochi. Questa è la nostra più grande vittoria: aver difeso il paese, il territorio, l’ambiente, ma soprattutto la nostra salute».

L’ombra del ricorso

Certo, avvisa la sindaca, «è possibile che la bocciatura del procedimento ambientale venga impugnata dalla società Ekosarda, ma come Comune saremo pronti a difenderci in tute le sedi e continueremo a tutelare l’ambiente e la salute, sapendo di essere supportati dai nostri cittadini, dal comitato No alla discarica e dalle associazioni». Un risultato a beneficio del territorio, il no al progetto, come sottolineato anche dall’assessore regionale all’Industria Emanuele Cani. «la pratica si sarebbe dovuta decidere come avvenuto in conferenza dei servizi, in cui», puntualizza, «è stato evidenziato come in quel sito non ci siano le condizioni per realizzare una discarica».

Il procedimento

Anche Legambiente ha accolto positivamente l’esito della conferenza dei servizi al progetto proposto dalla Ekosarda. «Fin dalle prime fasi del procedimento», si legge nella nota, «abbiamo affiancato cittadini e istituzioni del territorio nel contrasto ad un progetto sbagliato e dannoso per l’ambiente. Il Sulcis ha già pagato un prezzo elevatissimo».

Un segnale per tutti

Da Carbonia, è soddisfatto anche Francesco Giganti dell’associazione Banca Sos: «La città di Carbonia doveva opporsi, come poi è stato, e alla fine di una grande battaglia siamo riusciti a portare a casa un grande risultato, ma ora servirebbe una legge per salvaguardare i siti minerari dismessi». Albano Salis, di Marevivo Sardegna, sottolinea che, «il traguardo raggiunto è un buon segnale per tutti. Non bisogna mollare mai la presa, grazie alle associazioni, al comitato No discarica e tutti coloro che hanno contribuito a far sì che si sia arrivati a questo risultato».

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