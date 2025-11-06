VaiOnline
San Giovanni Suergiu.
07 novembre 2025 alle 00:35

Is Urigus, nuova assemblea popolare 

«Siamo in prima linea in una battaglia cruciale, combattendo “a mani nude” contro un nemico agguerrito». È lo slogan utilizzato dal comitato spontaneo contro la realizzazione della discarica alle porte di Is Urigus per annunciare l’incontro di che si terrà oggi nella frazione di San Giovanni Suergiu.

L’incontro vedrà la partecipazione del neopresidente della Provincia del Sulcis Iglesiente, Mauro Usai e del suo vice Gianluigi Loru, oltre la sindaca di San Giovanni Suergiu Elvira Usai, e l’assessore regionale Alessandro Pilurzu. «Saremo in tanti - assicura il portavoce del movimento Sergio Porceddu – dobbiamo opporci con tutte le nostre forze per evitare che accada l’irreparabile, il futuro del nostro territorio e della nostra salute è in gioco». Il movimento nei giorni scorsi ha diffuso alcuni volantini tra San Giovanni Suergiu e anche a Carbonia, il cui territorio dista circa 800 metri dalla ex cava. Il Comune minerario non farà mancare la sua presenza in sala con l’assessore all’ambiente Manolo Mureddu. Saranno presenti anche alcune associazioni del territorio. Appuntamento alle 18.30 nella ex circoscrizione della frazione in via Sant’Antioco.

