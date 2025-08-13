VaiOnline
Masainas
14 agosto 2025 alle 00:46

Is Solinas: «Turisti maleducati»  

«Se non ci sono i servizi si lamentano, se ci sono non li utilizzano»: sono le parole di Gianluca Pittoni, sindaco di Masainas, dopo che alcuni camper hanno sversato dei liquidi a bordo strada a poca distanza dalla spiaggia di Is Solinas.

«Questa è la dimostrazione che il Comune spende fondi pubblici per presentare i luoghi decorosi, fa di tutto per accogliere i turisti e poi troviamo una minoranza che scarica liquami in aree di pregio ambientale», commenta il primo cittadino.

A scoprire la presenza dei liquami è stato un dipendente del Comune, responsabile del settore tecnico. Ha notato alcuni turisti che scaricavano il liquame vicino a un canale. Ha contestato l’infrazione e avviato le procedure per la sanzione. L’impiegato del Municipio ha presentato anche una documentazione fotografica. Purtroppo il problema si presenta anche in altre località del litorale in particolare a Porto Botte, dove soprattutto d’estate sono presenti numerosi camper. (f. m.)

